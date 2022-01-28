НБУ ухудшил прогноз роста ВВП Украины

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил оценку роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 2021 году с 3,1% до 3%, в 2022 году — до 3,4% с 3,8%, сообщил регулятор в инфляционном отчете за январь, обнародованном на официальном сайте.
«Прогноз роста реального ВВП на 2022 год пересмотрен с 3,8% до 3,4%. Экономику поддержат потребительский спрос и все еще достаточно благоприятные условия торговли. В то же время весомым сдерживающим фактором будет оставаться напряженная геополитическая ситуация, что негативно влияет на инвестиционные решения», — указал регулятор в инфляционном отчете за январь.
НБУ также отметил, что несмотря на постепенное угасание пандемии, последствия коронакризиса будут оставаться достаточно ощутимыми. Сравнительно высокие цены на энергоносители и дефицит отдельных видов сырья, прежде всего в первом полугодии, также будут ограничивать потенциал роста.
Согласно отчету, в 2023-2024 гг. рост реального ВВП ускорится примерно до 4% в год. Это должны поспособствовать стабилизация геополитической ситуации в течение 2022 года, завершение негативных эффектов пандемии, дальнейший рост мировой экономики и сохранение достаточно благоприятных условий торговли.
По итогам января-марта 2022 года центробанк ожидает роста экономики на 5,5%, по итогам апреля-июня — 6,1%, в июле-сентябре — 2,6%, в октябре-декабре — 0,6%, указано в материалах отчета.
При этом Нацбанк улучшил прогноз номинального ВВП в 2021 году до 5,4 трлн грн с 5,19 трлн грн, в 2022-м — до 6,2 трлн грн с 5,75 трлн грн, свидетельствует инфляционный отчет.
Как сообщалось, в 2020 году украинская экономика упала на 4%. Правительство Украины ожидало по итогам 2021 года восстановления экономики на 4,1%. При этом по данным Минэкономики рост ВВП по итогам января-августа 2021 года ускорился до 2,9%. Что касается прогноза на текущий год, Министерство экономики Украины скорректировало прогноз роста ВВП на 2022 год в сторону большей сдержанности — 3,6% против первоначального прогноза 3,8% в конце мая.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016