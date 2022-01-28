Гривна – девальвирует. Кто выводит валюту из Украины?

Курс гривны на межбанке 27 января опустился до минимума с февраля 2015 года — пересек отметку 29 грн/$.

Спрос на валюту продолжает расти на фоне новостей о подготовке России к возможному военному вторжению в Украину. Иностранные инвесторы, пытаясь перестраховаться, выходят из украинских активов, конвертируют гривну в доллар и выводят в более «тихие гавани».

В настоящее время гривна занимает второе место в мире в рейтинге девальвации валют. А на третьем месте — российский рубль.

При этом ситуация контролируется за счет продаж валюты из резервов Национального банка. По данным на 26 января, Национальный банк продал на межбанке $1,5 млрд, в том числе $768 млн 24-28 января. Например, в марте 2020 года, после начала пандемии и паники на валютном рынке, НБУ продал на межбанке $2,2 млрд. В настоящее время НБУ является ключевым продавцом валюты на межбанке, обеспечивающем спрос на доллар, но не единственным.

«Если НБУ продал на 26 января — $1,5 млрд, то клиенты банков продали в январе уже около $6 млрд», — рассказывает старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

Кто же создает спрос на валюту? Опрошенные инвестбанкиры выделили четыре категории покупателей валюты — энергетические трейдеры, иностранные инвесторы в ОВГЗ, население и дочки иностранных корпораций. С другой стороны, они обратили внимание на украинских экспортеров, которые пытаются придержать валюту на зарубежных счетах до момента прояснения ситуации с планами вторжения России в Украину.

ОВГЗ и импортеры энергоресурсов

Иностранные инвесторы в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на фоне новостей о накоплении российских войск на границе Украины и заявлений лидеров США и стран Европы о сохранении угрозы вторжения пытаются выйти из украинских бумаг.

С начала января совокупный портфель ОВГЗ нерезидентов сократился почти на 10 млрд грн — до 81,4 млрд грн.

«Наибольший спрос на валюту в течение января формируют продажи ОВГЗ со стороны иностранных инвесторов, пытавшихся зафиксировать свои результаты в валюте. Также следует отметить, что иностранные инвесторы, получавшие плановые погашения ОВГЗ, не реинвестировали гривны обратно в бумаги, а покупали валюту», — объясняет Дмитрий Жипецкий, Head of WM компании Green Candle.

В прошлые годы активный вход и выход нерезидентов в ОВГЗ всегда сопровождались сначала укреплением гривны, а затем соответственно ее девальвацией.

«Сейчас нерезиденты продают ОВГЗ из-за увеличения геополитических рисков и меняют гривну на валюту. Это приводит к ее обесцениванию. Вспомним 2021 год, тогда нерезиденты, покупая государственные облигации, компенсировали избыточный спрос на валюту, образовавшийся из-за бюджетных расходов во время пандемии. В результате на межбанке увеличилось предложение валюты, а гривна укрепиласб», — объясняет Юлия Пекарь, инвестиционный аналитик из Blackshield Capital.

В то же время, Тарас Котович из ICU считает, что выход иностранных инвесторов из ОВГЗ нельзя считать основной причиной увеличения спроса на валюту. Во главу угла он ставит энергетических трейдеров, покупающих валюту для импорта энергоресурсов: угля и нефтепродуктов. К ним присоединились импортеры газа, также начали скупать валюту.

Из-за стремительного уменьшения запасов газа в подземных хранилищах НАК «Нафтогаз» и другие компании планируют в феврале начать импорт топлива из ЕС. Для этого им нужны значительные объемы валюты, ведь цена тысячи кубометров газа на спотовых рынках находится в пределах $1000.

«Ключевой спрос формируется энергетическим импортом и немного дополняется нерезидентами, выходящими из гривневых ОВГЗ. Нерезиденты продают в среднем 700 млн грн ОВГЗ в день, что нельзя назвать активным выходом и, соответственно, они не являются основными игроками на валютном рынке. Среди клиентов банков спрос превалирует над предложением в отдельные дни на $150-200 млн, поэтому спрос от нерезидентов не является определяющим», — рассказывает он.

По его словам, причиной достаточно неактивного выхода нерезидентов являются сложности с поиском покупателей ОВГЗ по желаемой цене. При этом снижать цены иностранцы, как это было весной 2020 года — в начале пандемии Covid-19, не торопятся.

Репатриация дивидендов

Дополнительный спрос на валюту в январе создают также компании, которые выводят из Украины дивиденды на свои иностранные структуры. Для этого им тоже нужно приобрести валюту.

В 2021 году из Украины было выведено дивидендов на $10 млрд. Это в несколько раз больше, чем в 2020 году.

«Если взглянуть на динамику курса в течение 2021 года — то очевидно, что даже $10 млрд не оказали существенного влияния, так как они были равномерно распределены во времени. А вот когда в дело вмешивается геополитика — обычно покупка валюты активизируется, потому что экономическое прогнозирование отходит на второй план», — говорит Дмитрий Жипецкий.

В декабре, когда о планах возможного вторжения России в Украину активно заговорили разведки западных стран, компании вывели $2,5 млрд. дивидендов.

В целом, в 2021 году под репатриацию дивидендов на межбанке компании приобрели через банки $4,1 млрд., еще $5,9 млрд. вывели за счет собственной валюты.

Национальный банк отмечает, что значительная часть дивидендов была выплачена предприятиями горно-металлургического комплекса, получившими рекордную прибыль благодаря рекордному росту цен на железную руду. Крупнейшие производители железной руды в Украине: «Метинвест» Рината Ахметова и Вадима Новинского (около 60% добычи железной руды в стране), Ferrexpo Константина Жеваго (20% добычи железорудного сырья), АМКР индийца Лакшми Миттала, Сухая Балка" Александра Ярославского.

В первом квартале этого года НБУ прогнозирует сохранение высоких темпов репатриации дивидендов. Однако в течение года объем вывода будет меньше, чем в 2021 году — до $5,7 млрд. В 2020 году объем репатриации дивидендов из Украины составил $3,7 млрд. В 2019 году бизнес вывел из Украины $3,1 млрд дивидендов.

Ограничение на репатриацию дивидендов было упразднено Национальным банком в июле 2019 года с целью «улучшения инвестиционного климата в стране».

Население

Девальвация гривны, спровоцированная выходом нерезидентов из ОВГЗ и выводом валюты дочками иностранных корпораций, подтолкнула население к покупке валюты.

По данным НБУ, в январе 2022 года население купило валюты на сумму $165 млн.

Сначала активизация населения прибавила давления на гривну, но когда курс начал приближаться к 29 грн/$, часть населения начала продавать валюту, пытаясь заработать на спекуляциях.

«Население действительно ускорило темпы покупки валюты. Разрыв между спросом и предложением валюты 14 января вырос до $51 млн. Однако дальше ситуация начала меняться: население начало продавать валюту, желая заработать на обесценении гривны. Общее сальдо за три недели с начала года составляет -$193 млн», — рассказывает Пекарь.

Экспортеры придерживают валютную выручку

Экспортеры, пытаясь воспользоваться девальвацией гривны, удерживают валютную выручку на зарубежных счетах, рассказывают банкиры.

«Учитывая эскалацию военного конфликта и девальвацию гривны, они выбирают защитную стратегию и придерживают экспортную выручку на иностранных счетах. Также экспортеры хотят получить благодаря девальвации как можно большую выручку в гривне, поскольку ожидается, что экспортные цены не будут расти в 2022 году теми же темпами, что и в 2021 году», — рассказывает Пекарь.

По его словам, январь исторически неактивный месяц для агросектора, ожидать продажи валюты от них следует в феврале-марте, когда они начинают готовиться к посевной.

«Такие действия крупных экспортеров, которые могут привлекать краткосрочные овердрафты в гривны и не продавать экспортную валютную выручку, ожидая удачного момента, обычно приводят к перекосу в балансе спроса и предложения на межбанке», — объясняет Жипецкий.

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