В РФ выявили почти 115 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 113 122, до 11 615 779, сообщили в субботу журналистам в местном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 14 570, что на 3,7% выше показателя предыдущего дня.

Число летальных исходов возросло за сутки на 668, до 330 111. Днем ранее было зарегистрировано 673 летальных исхода.