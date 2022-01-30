Умер актер Леонид Куравлев

Сегодня, 30 января, стало известно о смерти знаменитого советского актера Леонида Куравлева. Ему было 85 лет. Свои последние дни артист провел в московском хосписе, куда доктора отправили его после перенесенной коронавирусной инфекции.

Напомним, что еще в начале января Куравлев оказался в больнице, где у него был выявлен Covid-19. Усилиями медиков вирусную пневмонию удалось победить, однако актер все же так и остался нуждающимся в паллиативной помощи в связи с другим, неизлечимым заболеванием.

По словам сына и дочери, в последние годы Леонид Куравлев вел затворнический образ жизни. Он редко выходил на улицу, практически ни с кем не общался и очень горевал по скончавшейся в 2012 году супруге Нине, вместе с которой он прожил более 50 лет. Она похоронена на Троекуровском кладбище, на ее надгробии выбито имя и самого актера.

Леонид Куравлев сыграл в таких фильмах, как «Живет такой парень», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Из Лебяжьего сообщают», «Ваш сын и брат», «Золотой теленок» и «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Звание народного артиста он получил в 1977 году.