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Многочисленный митинг под окнами суда сорвал рассмотрение дела по «организаторам массовых протестов»

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Многочисленный митинг под окнами суда сорвал рассмотрение дела по «организаторам массовых протестов»

Сегодня в Киевском апелляционном суде началось рассмотрение дела по лицам, якобы планировавшим в Украине массовые беспорядки, о задержании которых 30 января отчитались в МВД.

В то же время под зданием суда состоялся митинг, в котором приняли участие более двух тысяч человек, среди которых было много ветеранов АТО, которые пришли поддержать бывшего ветерана АТО Юрия Голубана, сообщают Украинские новости.

Участники акции протеста принесли с собой плакаты с надписями «Молчание нас убивает», «Нет произволу узурпаторской власти» и «Свободу Голубану».

Многочисленная акция под окнами суда привела в тому, что заседание перенесли на 24 февраля под предлогом того, что в суд не поступили материалы дела.

Напомним, ранее эксперты отмечали, что Министерство внутренних дел не предоставило доказательств связи лиц, якобы планировавших в Украине массовые беспорядки, с внешними силами. Так, по словам Дмитрия Марунича в день ареста Голубана состоялся допрос экс-президента Порошенко следователями Госбюро расследований.

«В ожидании сенсаций и скандалов около ГБР собрались журналисты, присутствует полиция. А вот сторонников Порошенко, которые организовывали многочисленные акции протеста, как при предыдущих допросах, нету. Кто знает, может не пришли потому, что именно людей Порошенко, которые готовили митинг, и „повязала“ полиция. А чтобы история не выглядела, как преследование оппозиции, и наворотили очередную историю с очередным заговором», — отметил эксперт.

МВД, суд, массовые беспорядки, Юрий Голубан
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