Кабмин возложил на Нацгвардию обязанность по прекращению массовых беспорядков

Кабинет министров Украины утвердил порядок организации деятельности и взаимодействия Национальной гвардии с уполномоченными органами государственной власти и органами местного самоуправления по прекращению массовых беспорядков.
Согласно постановлению правительства № 894 от 20 августа, такой порядок действует в мирное время, кроме периода чрезвычайного положения.
В постановлении отмечается, что основным субъектом, на который возлагается пресечение массовых беспорядков, является Нацгвардия, другими субъектами — Национальная полиция, Государственная пограничная служба, Служба безопасности Украины, Военная служба правопорядка в Вооруженных силах, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, местные госадминистрации и органы местного самоуправления.
При наличии информации о возможных нарушениях общественного порядка во время проведения собраний, митингов, шествий, демонстраций и других массовых мероприятий, а также в случае совершения их участниками противоправных действий, угрожающих общественной безопасности, по письменному решению руководителя территориального органа Нацполиции создается оперативный штаб. Решение о проведении специальной операции по пресечению массовых беспорядков принимается руководителем оперштаба на основании анализа оперативной обстановки и информации о внесении в Единый реестр досудебных расследований.
С целью пресечения массовых беспорядков Нацгвардия организует и проводит спецоперацию по пресечению массовых беспорядков, а также обеспечивает руководство и координацию деятельности сил и средств правоохранительных органов, вовлеченных в эту спецоперацию.
Национальная полиция, в свою очередь, определяет силы и средства, участвующие в специальной операции по пресечению массовых беспорядков, предотвращает расширение границ района массовых беспорядков, реагирует на противоправные действия их участников; обеспечивает общественный порядок и устраняет угрозы жизни и здоровью физических лиц и публичной безопасности, возникшие в результате массовых беспорядков;
СБУ подает руководству оперативного штаба информацию, необходимую для эффективного прекращения массовых беспорядков, оказывает помощь в пределах полномочий силам Национальной гвардии и Национальной полиции в проведении специальной операции.
Специальная операция по пресечению массовых беспорядков считается завершенной, если прекращено уголовное правонарушение, предусмотренное ст.294 Уголовного кодекса Украины (массовые беспорядки), и устранены угрозы общественной безопасности.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016