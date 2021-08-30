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Кабмин возложил на Нацгвардию обязанность по прекращению массовых беспорядков

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Кабмин возложил на Нацгвардию обязанность по прекращению массовых беспорядков

Кабинет министров Украины утвердил порядок организации деятельности и взаимодействия Национальной гвардии с уполномоченными органами государственной власти и органами местного самоуправления по прекращению массовых беспорядков.

Согласно постановлению правительства № 894 от 20 августа, такой порядок действует в мирное время, кроме периода чрезвычайного положения.

В постановлении отмечается, что основным субъектом, на который возлагается пресечение массовых беспорядков, является Нацгвардия, другими субъектами — Национальная полиция, Государственная пограничная служба, Служба безопасности Украины, Военная служба правопорядка в Вооруженных силах, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, местные госадминистрации и органы местного самоуправления.

При наличии информации о возможных нарушениях общественного порядка во время проведения собраний, митингов, шествий, демонстраций и других массовых мероприятий, а также в случае совершения их участниками противоправных действий, угрожающих общественной безопасности, по письменному решению руководителя территориального органа Нацполиции создается оперативный штаб. Решение о проведении специальной операции по пресечению массовых беспорядков принимается руководителем оперштаба на основании анализа оперативной обстановки и информации о внесении в Единый реестр досудебных расследований.

С целью пресечения массовых беспорядков Нацгвардия организует и проводит спецоперацию по пресечению массовых беспорядков, а также обеспечивает руководство и координацию деятельности сил и средств правоохранительных органов, вовлеченных в эту спецоперацию.

Национальная полиция, в свою очередь, определяет силы и средства, участвующие в специальной операции по пресечению массовых беспорядков, предотвращает расширение границ района массовых беспорядков, реагирует на противоправные действия их участников; обеспечивает общественный порядок и устраняет угрозы жизни и здоровью физических лиц и публичной безопасности, возникшие в результате массовых беспорядков;

СБУ подает руководству оперативного штаба информацию, необходимую для эффективного прекращения массовых беспорядков, оказывает помощь в пределах полномочий силам Национальной гвардии и Национальной полиции в проведении специальной операции.

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Специальная операция по пресечению массовых беспорядков считается завершенной, если прекращено уголовное правонарушение, предусмотренное ст.294 Уголовного кодекса Украины (массовые беспорядки), и устранены угрозы общественной безопасности.

Кабмин, Нацгвардия, массовые беспорядки
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