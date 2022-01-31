УЕФА судится с пиццерией из-за блюда с названием «Лига шампиньонов»

УЕФА подал в суд на немецкую пиццерию Pizza Wolke из города Гисен из-за блюда в меню под названием «Лига шампиньонов». Пиццерия рассказала об этом в Instagram.
Дело в том, что это название созвучно с наименованием турнира УЕФА — Лиги чемпионов. А у УЕФА есть лицензия на использование названия «Лига чемпионов», поэтому, сочли в футбольном союзе, пиццерия нарушает закон.
Тем не менее в пиццерии заявили, что судебное разбирательство станет для нее «лучшей рекламой», а ситуация доказывает, что «компания находится на правильном пути».
В УЕФА подтвердили телеканалу Sky Sport, что юридический отдел союза начал судебное разбирательство.
Лига чемпионов является самым престижным клубным турниром в европейском футболе.
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