Стала известна цена проезда по первой платной дороге

Проезд по первой платной дороге в Украине Краковец — Львов — Броды — Ровно будет стоить около 8 евроцентов за километр (примерно 2,6 грн), сообщил первый заместитель главы «Укравтодора» Андрей Ивко в интервью «Forbes Украина».

«Ориентировочно она будет стоить около 8 евроцентов за километр. Но эта дорога будет иметь альтернативную бесплатную дорогу», — отметил он.

По его словам, это будет дорога первой категории длиной около 280 км.

Технико-экономическое обоснование проекта выполнила компания «Автомагистраль-Юг».

«Надеемся, что законопроект будет принят в 2022 году. После этого будет объявлен конкурс на выбор концессионера и старт строительства уже в этом году», — сказал Ивко.

Как сообщалось, «Укравтодор» и компания «Автомагистраль-Юг» в марте 2021 года подписали меморандум относительно подготовки предложения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в рамках проекта строительства и эксплуатации автомобильной дороги по маршруту Краковец — Броды — Ровне (за исключением участка Северного обхода Львова).