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УЗ получила уже 25 новых вагонов украинского производства

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УЗ получила уже 25 новых вагонов украинского производства

Укрзализныця получила очередную партию новых вагонов от Крюковского завода, таким образом заказ уже выполнен на четверть.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Так, в понедельник поступило еще 5 вагонов в пределах заказа за счет госбюджета на 3 млрд грн. Все вагоны пополнят состав поезда № 15/16 сообщением Харьков — Рахов.

В этой партии УЗ вносила точечные изменения для удобства, например, были добавлены контрастные маркировки для людей с нарушениями зрения, установлен дополнительный пульт управления освещением в купе.

Как и остальные новые вагоны они оборудованы кондиционером, кулером с питьевой водой, сигнализацией дверей купе, индикатором занятости уборных и кнопкой вызова проводника.

В вагонах увеличили багажное отделение и установили системы видеонаблюдения в общих зонах вагонов, добавили розетки и USB-порты возле каждого места.

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Напоминаем, ранее АО «Укрзалізниця» подписало соглашение с Крюковским вагоностроительным заводом на поставку 100 пассажирских вагонов.

По сообщениям СМИ, сначала «Укрзализныця» проводила конкурентный тендер, но заказчика обвиняли в том, что он прописал технические требования под продукцию единственного производителя — того же «Крюковского вагоностроительного завода».

В конце концов, вместо открытого конкурса было принято решение о закупке по договорной процедуре с одной компанией.

Крюковский вагоностроительный завод, УЗ
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