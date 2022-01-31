УЗ получила уже 25 новых вагонов украинского производства

Укрзализныця получила очередную партию новых вагонов от Крюковского завода, таким образом заказ уже выполнен на четверть.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Так, в понедельник поступило еще 5 вагонов в пределах заказа за счет госбюджета на 3 млрд грн. Все вагоны пополнят состав поезда № 15/16 сообщением Харьков — Рахов.
В этой партии УЗ вносила точечные изменения для удобства, например, были добавлены контрастные маркировки для людей с нарушениями зрения, установлен дополнительный пульт управления освещением в купе.
Как и остальные новые вагоны они оборудованы кондиционером, кулером с питьевой водой, сигнализацией дверей купе, индикатором занятости уборных и кнопкой вызова проводника.
В вагонах увеличили багажное отделение и установили системы видеонаблюдения в общих зонах вагонов, добавили розетки и USB-порты возле каждого места.
Напоминаем, ранее АО «Укрзалізниця» подписало соглашение с Крюковским вагоностроительным заводом на поставку 100 пассажирских вагонов.
По сообщениям СМИ, сначала «Укрзализныця» проводила конкурентный тендер, но заказчика обвиняли в том, что он прописал технические требования под продукцию единственного производителя — того же «Крюковского вагоностроительного завода».
В конце концов, вместо открытого конкурса было принято решение о закупке по договорной процедуре с одной компанией.
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