МВФ обсуждает меры на случай агрессии РФ против Украины

Международный валютный фонд (МВФ) внимательно следит за ситуацией вокруг Украины, оценивает последствия возможного обострения и рассматривает меры реагирования. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая в рамках онлайн-дискуссии, организованной газетой The Washington Post.
«Мы видим очень четко наш план поддержки украинской экономики в предстоящие месяцы. Если мы окажемся в ситуации, при которой в случае побочных эффектов понадобится большее вовлечение со стороны МВФ для других стран, то, конечно, мы будем готовы», — сказала Георгиева. По ее словам, фонд располагает более чем $700 млрд для кредитования.
«Однако самая важная роль, которую мы играем и продолжаем играть, заключается в оценке влияния действий или бездействия и затем в разработке рекомендаций о том, как лучше справиться с ситуацией, — отметила директор-распорядитель. — Будьте уверены, мы внимательно отслеживаем возможные последствия, что должно быть сделано коллективно, по линии не только МВФ, но и международного сообщества».
Георгиева отметила, что обстановка вокруг Украины «требует очень серьезной сосредоточенности на приоритетах» и «дипломатическое решение является наилучшим путем».
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