За три недели на Донбассе не погиб ни один украинский солдат

За последние три недели на линии соприкосновения на Донбассе не погиб ни один украинский солдат, сообщи на брифинге в четверг министр обороны Украины Алексей Резников.
«Мы фиксируем уменьшение количеств боевых потерь. За последний 21 день не погиб ни один воин. Я надеюсь, что это сохранится и в будущем. Это говорит о том, что режим прекращения огня продолжает работать. Мы рассчитываем на дипломатическое урегулирование как базовый сценарий», — сказал он.
По его словам, снизилась и интенсивность провокаций со стороны боевиков. При этом, отметил он, Россия продолжает поставку им оружия и горюче-смазочных материалов. Но в то же время, как отметил министр, по информации разведки, у наемников наблюдается низкое психологическое состояние.
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