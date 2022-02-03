За три недели на Донбассе не погиб ни один украинский солдат

За последние три недели на линии соприкосновения на Донбассе не погиб ни один украинский солдат, сообщи на брифинге в четверг министр обороны Украины Алексей Резников.

«Мы фиксируем уменьшение количеств боевых потерь. За последний 21 день не погиб ни один воин. Я надеюсь, что это сохранится и в будущем. Это говорит о том, что режим прекращения огня продолжает работать. Мы рассчитываем на дипломатическое урегулирование как базовый сценарий», — сказал он.

По его словам, снизилась и интенсивность провокаций со стороны боевиков. При этом, отметил он, Россия продолжает поставку им оружия и горюче-смазочных материалов. Но в то же время, как отметил министр, по информации разведки, у наемников наблюдается низкое психологическое состояние.