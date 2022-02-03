Подразделения теробороны полностью укомплектуют до конца февраля

Комплектация подразделений территориальной обороны в Украине по штату мирного времени до конца февраля вероятно будет завершена, заявил министр обороны Алексей Резников.

«Сегодня вдоль всех приграничных областей по штату мирного времени сформировано управленческое ядро на 70%, что позволяет выполнять задания. Мы до конца февраля планируем завершить формирование подразделений всех областей штатом мирного времени на уровне 10 тыс. военнослужащих — заявил Резников на брифинге в Киеве в четверг.

Он уточнил, что в данный момент продолжается первый этап формирования подразделений территориальной обороны (по штату мирного времени), в рамках которого планируется набор 10 тыс. профессиональных военнослужащих, которых станут штабным командно-управленческим ядром Сил теробороны.

«Это не добровольные дружины, это не какие-то добровольческие формирования органов местного самоуправления. Это не самодеятельность. Это Вооруженные силы Украины», — подчеркнул Резников.