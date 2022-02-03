Подразделения теробороны полностью укомплектуют до конца февраля

Комплектация подразделений территориальной обороны в Украине по штату мирного времени до конца февраля вероятно будет завершена, заявил министр обороны Алексей Резников.
«Сегодня вдоль всех приграничных областей по штату мирного времени сформировано управленческое ядро на 70%, что позволяет выполнять задания. Мы до конца февраля планируем завершить формирование подразделений всех областей штатом мирного времени на уровне 10 тыс. военнослужащих — заявил Резников на брифинге в Киеве в четверг.
Он уточнил, что в данный момент продолжается первый этап формирования подразделений территориальной обороны (по штату мирного времени), в рамках которого планируется набор 10 тыс. профессиональных военнослужащих, которых станут штабным командно-управленческим ядром Сил теробороны.
«Это не добровольные дружины, это не какие-то добровольческие формирования органов местного самоуправления. Это не самодеятельность. Это Вооруженные силы Украины», — подчеркнул Резников.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016