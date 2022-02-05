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Медведчук: У меня есть принципы и политические взгляды. Отказаться от них я не могу

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Медведчук: У меня есть принципы и политические взгляды. Отказаться от них я не могу

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что не будет отказываться от своих принципов и политических взглядов. Об этом Медведчук заявил в интервью журналисту «Нового издания» Владимиру Самарскому.

«Я знаю свои принципы и свои взгляды, которые многих не устраивают в стране, и я это хорошо знаю. Но при этом, это мои взгляды. И отказаться от взглядов, отказаться от того, что я решил делать и делаю — это в первую очередь удар по мне, по моим амбициям, по моим амбициям, а не избирателей, коллег. Я мог бы сказать, я один из руководителей партии, на меня поставили люди, они верят в меня, и я не могу их подвести. Нет. Я вам говорю — я не хочу подвести себя, свои взгляды, свою политику и уверенность в том, что то, что я делаю — это справедливо, это необходимо. Уже переходя к громким фразам: стране, людям, потому что я точно знаю, что это надо сегодня нашей стране. Вот и все», — сказал Медведчук.

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Ранее Виктор Медведчук заявил, что накануне введения санкций ему предлагали уехать из страны и прекратить политическую деятельность.

Виктор Медведчук
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