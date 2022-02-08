В «Дие» с сегодняшнего дня можно получить справку о несудимости

В «Дию» добавили новую функцию. Уже через несколько часов каждый сможет сгенерировать справку о несудимости прямо в приложении.

Об этом сооюющил Telegram-канала «Дии».

«Справка о несудимости — один из самых популярных документов среди украинцев. Их получают около 1 млн ежегодно. Ранее справку о несудимости можно было получить либо в сервисных центрах МВД, либо через посредников», — пишет пресс-служба.

Услуга станет доступной уже через несколько часов.

Подробности обещают раскрыть во время сегодняшнего саммита по случаю 2-летия «Дии».