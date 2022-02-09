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Зеленский поручил ускорить открытие в Украине представительств Google и Meta
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Зеленский поручил ускорить открытие в Украине представительств Google и Meta
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Зеленский поручил ускорить открытие в Украине представительств Google и Meta

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Зеленский поручил ускорить открытие в Украине представительств Google и Meta

Президент Владимир Зеленский поручил главе правительства Денису Шмыгалю ускорить открытие на территории Украины представительств компаний Google и Meta Platforms, которым принадлежат такие платформы, как YouTube, Facebook и Instagram. Об этом говорится в ответе главы государства на петицию с призывом обратиться к этим компаниям открыть офисы в Украине.

«Учитывая уровень влияния поднятой в петиции проблематики на общественную жизнь и национальную безопасность государства, значительное внимание к ней общественности, а также учитывая, что урегулирование этого вопроса законодательством Украины возложено на Кабинет министров, я обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением активизировать работу, направленную на открытие на территории Украины представительств компаний Google и Meta Platforms, и безотлагательно восстановить высказанные указанным международным компаниям обращения и приглашения», — написал Зеленский в ответе, опубликованном в разделе петиций на сайте Офиса президента.

Президент поблагодарил «всех, кто проявил интерес и неравнодушие к проблемам информационной безопасности Украины» и поддержал эту петицию. «Считаю, что обеспечение модерирования сегментов Google, YouTube, Facebook и Instagram с территории Украины является важным направлением усиления национальной безопасности в информационной сфере и противодействия гибридным угрозам со стороны Российской Федерации», — отметил Зеленский,

Он сообщил, что вопрос переноса модерирования украинского контента неоднократно поднимался как внутри правительства, так и на международном уровне. В частности, во время визита в США с 30 августа по 3 сентября 2021 года состоялся ряд встреч и переговоров украинской делегации с руководителями Google и Apple. Обсуждалась, в том числе и необходимость расширения присутствия на Украине и налаживание эффективного противодействия дезинформации.

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Кроме того, 27 сентября 2021 года во время видеоконференции с главным операционным директором Facebook Шерил Сэндберг и вице-президентом Facebook Ником Клеггом Зеленский предлагал рассмотреть возможность открытия офиса компании в Украине.

Ранее на сайте Офиса президента появилась петиция, в которой речь идет о том, что украинский сегмент YouTube, Facebook, Google должен модерироваться не из России, а из Украины. Петиция набрала более 25 тыс. голосов.

Google, Владимир Зеленский, Meta
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