Шольц назвал действия России «вопиющим нарушением международного права»

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что действия России, которая объявила в четверг о проведении специальной военной операции, ничем нельзя оправдать.
«Нападение России на Украину является вопиющим нарушением международного права», — заявил глава правительства ФРГ. «Это ужасный день для Украины и мрачный день для Европы», — заявил он. «Мы выражаем солидарность с Украиной и ее жителями. Россия должна немедленно остановить эту военную акцию. В рамках G7, НАТО и ЕС мы тесно согласуем наши действия», — отметил Шольц.
По его словам, Германия самым решительным образом осуждает действия Москвы.
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