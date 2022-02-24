Шольц назвал действия России «вопиющим нарушением международного права»

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что действия России, которая объявила в четверг о проведении специальной военной операции, ничем нельзя оправдать.

«Нападение России на Украину является вопиющим нарушением международного права», — заявил глава правительства ФРГ. «Это ужасный день для Украины и мрачный день для Европы», — заявил он. «Мы выражаем солидарность с Украиной и ее жителями. Россия должна немедленно остановить эту военную акцию. В рамках G7, НАТО и ЕС мы тесно согласуем наши действия», — отметил Шольц.

По его словам, Германия самым решительным образом осуждает действия Москвы.