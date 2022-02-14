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Шольц заявил о важности прямых переговоров между Киевом и Москвой

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Шольц заявил о важности прямых переговоров между Киевом и Москвой

Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц заявил о важности прямых переговоров с Киевом и Москвой.

«Наша общая цель — избежать эскалации. Для этого мы работаем на всех уровнях очень интенсивно, тесно и доверительно. Очень важны прямые переговоры с Киевом и Москвой. Мы готовы к серьезному диалогу с Россией о вопросе европейской безопасности. НАТО и США предоставили России конкретные предложения, которые мы поддерживаем, и мы ожидаем сейчас от России реакцию в ответ», — сказал Шольц на пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в понедельник.

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Германия находится на стороне Украины, уже оказала ей помощь на €2 млрд и готова продолжать поддержку, заявил Шольц.

Санкции Запада в случае обострения ситуации вокруг Украины будут иметь серьезные последствия для экономики России, заявил канцлер Германии.

Олаф Шольц, отношения с Россией
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Понедельник, 14 февраля 2022
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