ОБСЕ зафиксировала в ОРДЛО более сотни танков

На трех полигонах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей СММ ОБСЕ обнаружила 102 танка размещенных вне выделенных мест хранения, сообщается в ежедневном отчете № 30/2022 Специальной мониторинговой миссией.
«Миссия зафиксировала 102 танка на трех полигонах в н.п. Покровка (36 км к востоку от Донецка), н.п. Круглик (31 км юго-западнее Луганска) и Тернового», — говорится в отчете.
Отмечается, что 5 февраля в ходе воздушного наблюдения было обнаружено 17 танков неустановленного типа на полигоне вблизи Покровки, где также размещены 17 боевых бронированных машин. В тот же день наблюдатели зафиксировали 27 танков на полигоне у Круглика и девять — на полигоне у Тернового.
На полигоне вблизи Тернового 7 февраля беспилотник СММ обнаружил 49 танков: Т-72 — 39 единиц, Т-64 — 10 единиц. Также на этом полигоне оккупационных войск также находились реактивная система залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм) и десять самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм), размещенных с нарушением линий отвода.
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