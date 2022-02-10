В феврале-марте Украина ждет еще 8 судов с углем

В Украину в феврале-марте прибудут дополнительно еще восемь судов с импортным углем вдобавок к 15, которые украинские теплоэнергогенерирующие компании уже приняли, начиная с ноября 2021 года, — заявил министр энергетики Герман Галущенко на брифинге в Киеве в четверг.

«В период февраль-март еще дополнительно планируется восемь судов с углем, которые суммарно привезут около 700 тыс. тонн», — отметил министр.

По его словам, в настоящее время продолжается стабильное накопление угля на складах ТЭС.

«Сейчас на складах — 841 тыс. тонн, что предоставляет возможность абсолютно спокойно проходить отопительный сезон», — подчеркнул Галущенко.

Как сообщалось, запасы угля на складах тепловых электростанций генкомпаний (ГК ТЭС) Украины в период с 31 января по 7 февраля 2022 года увеличились на 5,8% (на 38,3 тыс. тонн) — до 695,5 тыс. тонн.

По расчетам агентства «Интерфакс-Украина», с начала года запасы выросли в 1,6 раза (на 31 декабря 2021 года — 435,7 тыс. тонн), также они в 1,8 раза больше, чем годом ранее (на 8 февраля 2021 года — 384,4 тыс. тонн).