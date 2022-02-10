В Харьковской области авто сбило насмерть мужчину, к ДТП может быть причастен Ярославский

В Харьковской области на трассе Чугуев — Мартовое в ночь на четверг, 10 февраля, автомобиль сбил насмерть мужчину. При этом, как сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, на месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.
По словам информатора издания, звонок о ДТП на трассе Чугуев — Мартовое поступил в полицию около полуночи.
«Несколько после полуночи в полицию поступил звонок, что сбили человека. Это произошло ближе к Мартовому. Погиб мужчина, средних лет. Никого рядом не было. На месте нашли номера 0018», — рассказал он.
По словам собеседника издания, такие номера имеет передняя машина кортежа бизнесмена Ярославского. При этом Ярославский часто водит машину сам.
Также, по данным издания, есть свидетели, которые видели, как вечером кортеж Ярославского выезжал из Харькова в Мартовое, где он проживает.
В полиции Харьковской области не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о смертельном ДТП вблизи Мартового.
В то же время на сайте полиции в 11:45 появилась информация, что в ночь на четверг на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» обнаружили тело неизвестного мужчины с телесными повреждениями.
«Предварительно установлено, что 9 февраля около 22:55 неустановленный автомобиль, двигавшийся со стороны города Чугуева в направлении Харькова, совершил наезд на пешехода — мужчину с виду 30-40 лет. Тело умершего направлено в морг. Его личность, а также личность злоумышленника устанавливаются. По факту происшествия открыто уголовное производство», — говорится в сообщении.
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