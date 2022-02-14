Порошенко соврал о том, что это он вывез из Крыма золото и наличные. На самом деле это сделали благодаря Медведчуку, - СМИ

Порошенко снова соврал. На этот раз о том, что это он вывез из Крыма золото и наличные. На самом деле это сделали благодаря Медведчуку.

Об этом пишет FromUA.

«Пятый президент Украины Петр Порошенко во время слушания своей апелляции заявил, что давал указания Гонтаревой и Авакову вывезти 4 миллиарда гривен наличными и золото из Крыма в 2014 году. Порошенко в суде заявил, что звонил по этому поводу Владимиру Путину и якобы решил вопрос.

На самом деле, как стало известно от источников, причастных к той операции, Порошенко действительно звонил Путину с просьбой посодействовать в вывозе средств, но Кремль отклонил эту просьбу. Тогда президент обратился к Виктору Медведчуку, который и решил этот вопрос во время личного разговора с Путиным.

Впоследствии Порошенко еще не раз обращался к Медведчуку с просьбами решить те или иные дипломатические вопросы с руководством РФ. В частности, пятый президент Украины просил Медведчука посодействовать в договоренностях о поставках угля из ОРДЛО накануне очень сложного отопительного сезона 2014-2015. Также Медведчук по просьбе Порошенко договаривался с Путиным о поставках электроэнергии в Украину, по ценам -ниже, чем была цена в самой Украине.

Долгое время Медведчук был основным каналом связи между Киевом и Москвой, а также договорился об освобождении полутора тысяч удерживаемых лиц. Порошенко публично называл его очень эффективным переговорщиком.

Зато пока Медведчук сидит под домашним арестом Порошенко может рассказывать, как героически он спасал Родину», - отмечает издание.