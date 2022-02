Великобритания отменяет «золотые визы» для россиян

Великобритания намерена уже в ближайшие дни отменить программу выдачи виз инвестора (так называемых «золотых виз»), чтобы остановить приток «грязных денег» в страну на фоне кризиса вокруг Украины, сообщили в четверг, 17 февраля, лондонские газеты The Times и The Financial Times (FT) со ссылкой на источники, близкие к Прити Пател — министру внутренних дел Соединенного Королевства.

По словам собеседников изданий, Пател добивается полной отмены этой программы из опасений, что визы могут быть использованы для отмывания незаконных средств. Правительственные чиновники подтвердили The Financial Times, что планы отмены виз находятся в разработке.

В самом МВД напомнили, что уже вносили изменения в правила получения виз инвестора в 2015-м и 2019-м годах в рамках борьбы с отмыванием денег, и не исключили дальнейших изменений. «В рамках работы по предотвращению коррупции мы пересматриваем все визы инвесторов 1-го уровня, выданные до проведения этих реформ, и сообщим о наших выводах в надлежащее время», — заявили в ведомстве.

Напомним, реализация программы «золотых виз» началась в Великобритании в 2008 году. Она позволяет иностранцам в обмен на инвестиции от 2 млн фунтов стерлингов проживать в Соединенном Королевстве и впоследствии получить британский паспорт. В 2015 году Великобритания ужесточила проверку соискателей виз, чтобы не допустить оборота незаконных средств. От заявителей стали требовать аудита их финансовых и деловых интересов.

С 2018 года программа «золотых виз» находится на пересмотре. Этот процесс начался после ухудшения отношений Великобритании и России на фоне отравления Сергея Скрипаля. В том же году британские власти пообещали проверить обстоятельства выдачи виз инвестора 700 гражданам России в 2008-2015-м годах.

По данным FT, правительство должно обнародовать результаты проверки к апрелю. С сентября 2020-го по сентябрь 2021 года правительство Великобритании выдало 798 «золотых виз», из них 82 получили россияне, а 210 — граждане КНР.