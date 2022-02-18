Медведчук о парламентском измерении «нормандского формата»: Мы ищем пути достижения мира в Украине

Парламентарии четырех стран ищут пути достижения мира на Востоке Украины, ищут пути для реализации Минских соглашений. Но политика украинской власти идет по пути непринятия, отрицания и нежелания выполнять Минские соглашения. Об этом после заседания Киевского апелляционного суда заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.
«Межпарламентское измерение в формате представителей парламентов 4 стран, которые входят в нормандский формат, буквально несколько дней назад произошло в Париже. Где учувствовали представители Бундестага Германии, Национальное собрание и сената Франции, Госдумы и Совета федерации Российской Федерации и парламентариев Украины, говорит о том, что парламентарий ищет пути для реализации Минских соглашений», — заявил Медведчук.
Также он отметил, что политика украинской власти идет по пути непринятия, отрицания и нежелания выполнять Минские соглашения.
«Парламентарии здесь, и я об этом говорил, выступая на этой конференции, имеют огромное значение, их роль в том, что Минские соглашения имеют политическую часть. Фактически это 80% всех Минских соглашений. Так вот, на 100% политическая часть зависит от парламента, потому что это законы о выборах, об амнистии, об особом статусе, это изменения в Конституцию. И поэтому именно парламентарии должны искать и должны найти общий язык, в том числе и в решении этого вопроса. Насколько сегодня осталось возможностей и ресурса договориться парламентариям — мне неизвестно. Но политика власти, она сегодня свидетельствует о том, что она идет по пути непринятия, отрицания и нежелания выполнять Минские соглашения», — сказал Медведчук.
Ранее Медведчук заявил, что Зеленский и его команда должны делать все для территориальной целостности Украины.
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