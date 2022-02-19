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Медведчук: Нападение пропагандиста войны Бутусова на Нестора Шуфрича — это лучшая демонстрация того «единства», которое мы недавно «праздновали»

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Медведчук: Нападение пропагандиста войны Бутусова на Нестора Шуфрича — это лучшая демонстрация того «единства», которое мы недавно «праздновали»

Циничное нападение пропагандиста войны Бутусова на народного депутата Нестора Шуфрича — это позорная ситуация и лучшая демонстрация того «единства», которое мы недавно якобы «праздновали», чтобы потешить самолюбие Зеленского и произвести впечатление на заокеанских хозяев Украины.

Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

«Естественно, инициатором драки стал как раз представитель национал-радикальных сил. Впрочем, поведение подобных шавок слишком предсказуемо, чтобы его анализировать, важнее сказать о других действующих лицах.

Считаю, что Нестор Шуфрич достойно и убедительно отстаивал свои взгляды, смело и уверенно вел себя в ходе конфликта и абсолютно правильно поступил по его завершении, не обостряя противостояние, четко продемонстрировав свое явное превосходство и разницу между принципиальным человеком, наделенным чувством собственного достоинства, и дешевым провокатором. Нестор повел себя как настоящий мужик, который способен защитить себя и принципы, которые он отстаивает в своей политической борьбе.

Не имел и не имею иллюзий относительно Петра Порошенко, но он смог удивить меня, выступив обычной „шестеркой“ у „самого Бутусова“.

Что касается Мураева, то его поведение является настоящим гимном предательства и отсутствия желания и способности отстаивать даже не принципы — я не верю в существование у Мураева каких-либо принципов. Его поведение является проявлением полной никчемности и политическим самоубийством, потому что в следующий раз кто-то из радикалов, забывших строгие инструкции с Банковой, „отвесит леща“ Мураеву. Мураев своим поведением показал, что, в отличие от Шуфрича, его можно не бояться.

Как показал и своим избирателям, чего стоит его „решительность“. И это после того, как Нестор Шуфрич, не жалея сил, отстаивал телеканал „Наш“. Четкий и доходчивый сигнал всем будущим партнерам Мураева. Впрочем, партнеров у него давно нет, остались только хозяева», — полагает политик.

Нестор Шуфрич, Виктор Медведчук
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