Зеленский обсудил с Орбаном совместные усилия для мирного урегулирования в регионе

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Телефонные разговоры с партнерами продолжаются. Ознакомил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с ситуацией по безопасности в регионе. Договорились прилагать общие усилия для мирного урегулирования», — написал Зеленский в соцсети Twitter.