Зеленский поговорил с Орбаном

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели телефонный разговор по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между странами, сообщает пресс-служба президента.

«Сегодня исполняется 30 лет с того дня, как Венгрия третьей признала независимость Украины и стала первым государством, с которым мы установили дипломатические отношения. Мы будем всегда помнить это проявление солидарности и поддержки Украины», — отметил Зеленский.

Президент отметил настроенность Украины на развитие добрососедских отношений с Венгрией на основе взаимоуважения и конструктивного диалога.

«Мы готовы работать совместно с вами для реализации потенциала наших отношений на благо народов Украины и Венгрии», — подчеркнул он.

Собеседники обсудили дальнейшие шаги по развитию двустороннего сотрудничества и договорились активизировать усилия с целью достижения прогресса по всем вопросам, которые сейчас находятся в повестке дня.

Зеленский поблагодарил Орбана за поддержку Венгрией суверенитета и территориальной целостности Украины, отметив, в частности, участие президента Венгрии в инаугурационном саммите Крымской платформы, и пригласил Орбана посетить Украину с визитом.