Премьер Венгрии Орбан готов встретиться с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил министр-руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

«Украина — это очень важный сосед Венгрии. Поэтому мы готовы встретиться. Решение за Украиной», — сказал Гуйяш в интервью изданию Varosh, опубликованном в четверг.

Он подчеркнул, что нет дополнительных условий для этой встречи.

«Премьер-министр Венгрии готов встретиться с Владимиром Зеленским», — добавил Гуйяш.

По его словам, в вопросе венгерского нацменьшинства страна хочет найти компромисс с украинским государством. Гуйяш считает что двуязычное образование могло бы стать этим компромиссом.

«Я думаю, что это может быть плодотворно для обоих государств, потому что мы готовы поддерживать интеграцию Украины в НАТО и Европейский Союз, потому что это, по моему мнению, также в наших интересах», — заявил он.

Представитель Венгрии отметил, территориальная целостность Украины должна быть гарантирована, и последние годы позиция Венгрии является четкой — Россия должна уважать территориальную целостность Украины.