Зеленский назначил директора «Укроборонпрома»

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева директором Государственного концерна «Укроборонпром».
«Назначить Гусева Юрия Вениаминовича генеральным директором Государственного концерна «Укроборонпром», — говорится в тексте указа № 532/2020 от 3 декабря, опубликованном на сайте главы государства.
Как сообщалось, Гусев занимал должность главы Херсонской обладминистрации с 13 июля 2019 года, а 2 декабря 2020 года Кабинет министров Украины согласовал проект указа президента о его увольнении в связи с переходом на другую работу.
«Укроборонпром» с 30 августа 2019 года по 6 октября 2020 года возглавлял экс-министр экономического развития Украины Айварас Абромавичус. После его увольнения исполняющим обязанности гендиректора госконцерна стал Игорь Фоменко, занимавший должность заместителя гендиректора по производству «Укроборонпрома».
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