Bild будет ретушировать рекламу «Газпрома» из солидарности с Украиной

Немецкая газета Bild из солидарности с Украиной объявила «бойкот» российскому «Газпрому», приняв решение ретушировать спонсорскую рекламу компании на футболках клуба «Шальке-04». Об этом издание сообщило в среду на своем сайте.
Вместо спонсора УЕФА «Газпрома» отныне в ее материалах и на фотографиях на форме игроков будет красоваться надпись «Свобода Украине». «Мы вынуждены лицезреть на телевидении рекламу „Газпрома“ под гимн Лиги чемпионов, в то время как войска Путина вторгаются в Украину. Bild ставит точку на рекламе формы», — отмечается в статье.
«Шальке-04» сейчас играет во второй Бундеслиге.
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