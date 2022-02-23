YouTube заблокировал канал главы ДНР Пушилина

YouTube заблокировал канал главы так называемой Донецкой народной республики Дениса Пушилина.

«Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube», — говорится в сообщении видеохостинга при попытке войти на страницу.

Это не первая блокировка YouTube-каналов подконтрольных РФ Донецкой и Луганской народных республик. Так, в начале февраля были заблокированы аккаунты Государственной телевизионной и радиовещательной компании ЛНР, Луганского информационного центра, Народной милиции ЛНР, Народной милиции ДНР, Министерства информации ДНР.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости «республик» Донбасса.

Украина, США и страны Европы осудили решение Москвы. Западные страны, а также Австралия и Япония уже ввели санкции в отношении России.