США сегодня могут ввести санкции против компании-оператора «Северного потока – 2»

США в среду готовятся ввести санкции в отношении компании-оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG. Об этом сообщила в «Твиттере» со ссылкой на источники в администрации США журналистка телеканала CNN Наташа Бертранд.

«Ожидается, что администрация Байдена озвучит сегодня, что она одобряет применение санкций к компании Nord Stream 2 AG, ответственной за строительство российского газопровода „Северный поток — 2“, и ее генерального директора после того, как такие санкции были заблокированы в прошлом году», — отметил журналистка.

По ее словам, эти санкции являются частью пакета мер, принятого США и их союзниками против России в ответ на признание властями РФ так называемых Донецкой и Луганской народных республик.