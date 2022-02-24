Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике и поддерживать военных

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике и делать все необходимое для поддержки военных.

«Обращаюсь к каждому украинцу, который сейчас находится на нашей земле. Не поддаемся панике, делаем все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины», — заявил Зеленский в видеообращении к согражданам.

Он также обратился к согражданам, находящимся за границей.

«Нам нужна и наша поддержка. Вы мощная сила. Вы объединенная сила и довели это не раз. Вы сейчас нам очень нужны», — сказал он.

Говоря о военнослужащих, Зеленский отметил, что украинский народ знает о мужественности Вооруженных Сил Украины.