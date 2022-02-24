Войти
Зеленский требует остановить «Северный поток-2»
позиция
Зеленский требует остановить «Северный поток-2»
Запасы угля на складах ТЭС в два раза превышают прошлогодние
энергетика
Запасы угля на складах ТЭС в два раза превышают прошлогодние

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Шольц заявил, что Россия совершила серьезную ошибку, обещает санкции

481
Шольц заявил, что Россия совершила серьезную ошибку, обещает санкции

Москва совершила серьезную ошибку, вторгнувшись в Украину. Запад подготовил санкции против России и примет по ним решение уже в четверг. Об этом заявил на пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц.

«Это ужасный день для Украины и мрачный день для Европы», — сказал он, высказав мнение, что Москва вопиющим образом нарушает международное право и поставила в конечном итоге под сомнение миропорядок на континенте. «Этому всему нет оправдания», — заявил Шольц. «Я сказал сегодня утром в телефонном разговоре президенту Зеленскому о том, что в эти тяжелые часы мы выражаем полную солидарность с Украиной и ее жителями», — сообщил он.

«Я попросил председателя Бундестага провести в воскресенье чрезвычайное заседание. Там я выступлю с правительственным заявлением», — отметил канцлер. «Как председатель в G7 сегодня после обеда на видеоконференции с участием глав государств и правительств семи я буду выступать за единую и ясную реакцию самых экономически развитых демократий», — пообещал он.

«В качестве следующего шага в координации с нашими европейскими партнерами в НАТО и ЕС мы уже сегодня примем решение о жестких санкциях против России. Хорошо, что мы тщательно их подготовили», — отметил Шольц. «Цель санкций — ясно дать понять российскому руководству, что за эту агрессию оно заплатит горькую цену. Станет понятно, что Путин своей войной совершил серьезную ошибку», — отметил он. «Ситуация очень серьезная», — сказал Шольц, отметив, что сегодня отправится на саммит ЕС.

Канцлер пообещал странам на восточном фланге НАТО о поддержке. «Германия привержена обязательству о взаимной помощи в НАТО», — сказал он.

Читайте также: Резников заявил, что ВСУ удержали линию обороны на востоке

«Российского президента я хочу призвать незамедлительно остановить военные действия... и полностью вывести войска с Украины», — сказал он.

«Вместе с французским президентом я выступаю за то, чтобы главы стран НАТО в скором времени встретились лично», — сказал он.

Олаф Шольц, война с Россией
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 24 февраля 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Кевин Келли
Кевин Келли
футуролог

Как изменится мир через 25 лет

Будущие 25 лет с большой вероятностью станут эпохой глобального прогресса, который превзойдет все достижения прошедшей четверти века. Следующему поколению людей – и в среднем, и в совокупности – будет доступен рекордно высокий для этой планеты уровень жизни и такие же возможности.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Заметки постороннего: Короткая память «экономических активистов»

Я не адвокат Даниила Гетманцева и, несомненно, обсуждать и критиковать его законопроекты не только можно, но и нужно. Кто-то хочет в алармической манере «все пропало!» – пожалуйста. Только необходимо после того, как закон вступил в силу и стали известны реальные изменения как поступлений в бюджет, так и финансового состояния объектов налогообложения, подвести объективные итоги, – хотя бы предварительные.
Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Трухину стыдно?

Молодое, амбициозное, яркое племя «Поколения Зе» на поверку оказалось банальным сельским сбродом, которое не способно само отвечать ни за сказанное, ни за содеянное, и которое признает свои ошибки и даже преступления, только когда происходит вот такая вот «огласка». И им не совестно, им - «стыдно», потому что уже не отопрешься, не скроешь и не скроешься.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016