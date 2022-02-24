Шольц заявил, что Россия совершила серьезную ошибку, обещает санкции

Москва совершила серьезную ошибку, вторгнувшись в Украину. Запад подготовил санкции против России и примет по ним решение уже в четверг. Об этом заявил на пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц.

«Это ужасный день для Украины и мрачный день для Европы», — сказал он, высказав мнение, что Москва вопиющим образом нарушает международное право и поставила в конечном итоге под сомнение миропорядок на континенте. «Этому всему нет оправдания», — заявил Шольц. «Я сказал сегодня утром в телефонном разговоре президенту Зеленскому о том, что в эти тяжелые часы мы выражаем полную солидарность с Украиной и ее жителями», — сообщил он.

«Я попросил председателя Бундестага провести в воскресенье чрезвычайное заседание. Там я выступлю с правительственным заявлением», — отметил канцлер. «Как председатель в G7 сегодня после обеда на видеоконференции с участием глав государств и правительств семи я буду выступать за единую и ясную реакцию самых экономически развитых демократий», — пообещал он.

«В качестве следующего шага в координации с нашими европейскими партнерами в НАТО и ЕС мы уже сегодня примем решение о жестких санкциях против России. Хорошо, что мы тщательно их подготовили», — отметил Шольц. «Цель санкций — ясно дать понять российскому руководству, что за эту агрессию оно заплатит горькую цену. Станет понятно, что Путин своей войной совершил серьезную ошибку», — отметил он. «Ситуация очень серьезная», — сказал Шольц, отметив, что сегодня отправится на саммит ЕС.

Канцлер пообещал странам на восточном фланге НАТО о поддержке. «Германия привержена обязательству о взаимной помощи в НАТО», — сказал он.

«Российского президента я хочу призвать незамедлительно остановить военные действия... и полностью вывести войска с Украины», — сказал он.

«Вместе с французским президентом я выступаю за то, чтобы главы стран НАТО в скором времени встретились лично», — сказал он.