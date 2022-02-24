Резников заявил, что ВСУ удержали линию обороны на востоке

Линию обороны на востоке Украины удержали Вооруженные силы Украины (ВСУ), российскому оккупанту нанесены ощутимые потери, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«План врага — сломать нас — не сработал. Украина борется, и успешно. Вооруженные силы Украины нанесли оккупантам ощутимые потери. Сегодня десятки, если не сотни гробов с врагами поедут назад в Россию. На востоке линию обороны мы удержали. Враг отброшен», — заявил Резников в срочном видеообращении к украинцам.

По его словам, потери российской армии составляют 6 самолетов, 2 вертолета, 5 танков.

«Армия, Нацгвардия, Пограничная служба держат оборону на всех направлениях, где враг пытается прорваться, но мы его остановим. Горжусь каждым защитником и защитницей Украины», — сказал он.

Он также добавил, что в настоящее время Украина активно мобилизирует международную поддержку, и вскоре у украинских военных появится больше оружия и средств защиты.