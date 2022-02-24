Украина потеряла связь с Каховской ГЭС, там российские войска

С Каховской ГЭС, которую заняли российские войска, потеряна связь, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

«По нашим последним данным российские войска зашли туда, но они ее не обстреливали, они находятся там физически. ГЭС сейчас работает», — сообщил Галущенко, слова которого приводятся в сообщении Минэнерго в Facebook (около 18:00).

Ранее министерство привело данные на 17:00 24 февраля, согласно которым снаряд оккупантов попал в угольный склад Трипольской ТЭС.

«Оборудование и сооружения станции не повреждены. Она работает», — указано в сообщении.

По данным Минэнерго, также повреждена ЛЭП в районе украинско-российской границы в Харьковской области, возле г. Ахтырка. Кроме того, отключена в результате повреждения линия 330 кВ Нежин-Конотоп, что не повлияло на энергоснабжение. Вместе с тем в Сумах 20 отключений по линиях 10 кВ, возле Марганца повреждена линия 150 кВ.

В то же время возобновлено энергоснабжение в Николаевской области.

В Минэнерго также отметили, что все шахтеры на угледобывающих и уранодобывающих предприятиях с самого утра были подняты на поверхность.

«Осуществляется мониторинг деятельности предприятий, максимально быстро возобновляется электроснабжение на всех объектах военной инфраструктуры», — подчеркнули в Минэнерго.

Галущенко также напомнил, что в понедельник из-за попадания снаряда была отключена с Луганская ТЭС.

Все ТЭС, кроме Луганской, работают. Атомная генерация работает 13 из 15 блоков. Нет никаких оснований думать, что без света могут остаться районы, города и области, заверил министр.

При этом он подчеркнул, что украинская энергосистема «автономно и спокойно» работает в изолированном режиме от РФ и БР.