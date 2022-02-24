Зеленский и Джонсон требуют отключить Россию от SWIFT, в Европе согласны не все

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пакет дополнительных жестких санкций по отношению к РФ от ЕС уже на подходе, обсудил все детали с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
«Пакет дополнительных жестких санкций по отношению к РФ от ЕС уже на подходе. Обсудил все детали с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Требуем отключения России от SWIFT, введения бесполетной зоны над Украиной и других действенных шагов по остановке агрессора», — написал он в Twitter в четверг вечером.
Премьер-министр Великобритании также твердо настаивает на отключении России от международной системы расчетов SWIFT, однако канцлер Германии Олаф Шольц предупредил его, что ни ФРГ, ни Евросоюз в целом не поддержат подобные санкции, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Джонсон подвергся резкой критике за то, что антироссийские санкции, объявленные Лондоном на первом этапе, оказались довольно мягкими, и пытается подтолкнуть своих коллег к более жестким мерам в отношении РФ, отмечает газета.
«Премьер очень стремится к этому и настаивает очень твердо», — заявил один из британских чиновников, говоря о желании Джонсона отключить Россию от SWIFT.
Однако правительство Великобритании в целом считает, что эта мера может быть использована только в рамках международного соглашения, и эту позицию разделяет президент США Джо Байден.
«Мы должны сделать это вместе», — отметил британский чиновник.
Как ожидается, Джонсон будет искать международной поддержки такого шага в ходе встречи с лидерами G7, которая пройдет позднее в четверг.
США ранее давали понять, что считают преждевременным обсуждать отключение России от SWIFT, но не исключают этой возможности, отмечает FT.
Закрытие доступа к SWIFT повлечет за собой серьезные проблемы для крупнейших российских банков и затруднит международные торговые операции РФ, а также получение страной доходов от экспорта нефти и газа.
На долю России пришлось 1,5% транзакций в SWIFT в 2020 году.
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