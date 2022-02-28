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ЕС обещает «невообразимо» помогать Украине

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ЕС обещает «невообразимо» помогать Украине

Война России против Украины привела к еще больше интеграции между Украиной и Европейским союзом, в том числи и благодаря лидерству президента Украины Владимира Зеленского.

Это следует из слов высокопоставленного европейского чиновника, который общался с журналистами на условиях анонимности, передает Интерфакс.

«Крайне необходимо, чтобы Путин не победил. ЕС будет продолжать поддерживать Украину. За последние недели мы видели преобразования политического ландшафта. То, что произошло за последние пару дней привело к более глубокой, чем за последние 15–20 лет интеграции во многих сферах. Я думаю, мы не прекратим стоять рядом с украинским народом. И будем делать все, что вы только можете представить в рамках наших возможностей, чтобы продолжать нашу поддержку», — сказал он.

Вместе с тем чиновник отметил, что есть, «конечно, и некоторые линии, за которые мы не должны переступать».

«Украина — не член НАТО. Это значит, что идея послать солдат — не на повестке дня и не будет на повестке дня. Но нашему воображению в отношении того, как мы дальше будем помогать Украине, не будет предела», — убежден собеседник.

При этом европейский чиновник дал высокую оценку непосредственно лидерству президента Украины Владимира Зеленского.

«Лидерство президента Зеленского захватывает воображение, и не только среди украинцев — я видел, что 91% украинцев одобряет его действия, но и воображение многих здесь, кто сочувствует Украине. Мы видели, что Зеленский ведет вперед (страну) и использует инструменты общения таким образом, какого мы частно не видим и среди наших лидеров. Манера, с которой он обращается, это не патерналистическая (отеческая) манера, это своего образа прямота, с которой он строит эмоциональные связи с людьми, которые получают его послания», — сказал он.

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При этом чиновник сослался и на личные контакты между представителями ЕС и Украины.

«Мы видели это и с нашей стороны в пятницу вечером. Президент (Европейского совета Шарль Мишель — Ред.) тоже хотел поддержать Зеленского, он разместил на своей странице в Твиттере его ролик, снятый на улице Киева. Если я не ошибаюсь, прошлой ночью этот клип был просмотрен на странице президента в Твиттере 1,5 млн раз гражданами в Европе. Это, что мы также ощутили в пятницу во время телефонного звонка с Зеленским, он сказал, что может говорить коротко. Он сказал, Шарль, Шарль, я должен остановиться — мы под огнем. У меня был тот же опыт в моих очень частых контактах с Андреем Ермаком, Наши коллеги стали нашими друзьями. Все это послужило тому, что ЕС предпринял беспрецедентное, историческое участие (в судьбе Украины — Ред.). Также наши граждане вышли на улицы — сотни тысяч в Берлине, тысячи в Париже, Бельгии. Храбрые протесты в Минске, очень храбрые граждане России, многие из которых были арестованы», — добавил европеец.

ЕС, война с Россией
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