НБУ продолжает раздавать миллиарды рефинансирования банкам

Объем предоставленного Национальным банком Украины рефинансирования 25 февраля, во второй день российского вторжения составил 51,5 млрд грн, тогда как в первый день эта сумма составила 26,675 млрд грн, а в предыдущие два дня — 2,2-2,25 млрд грн.

Согласно сообщению НБУ на его сайте, 25 февраля новый инструмент блаковского рефинансирования был применен впервые со стандартными инструментами поддержки ликвидности. В частности, было проведено два тендера.

Глава центробанка Кирилл Шевченко 24 февраля сообщил, что в рамках военного положения Национальный банк осуществляет бланковое рефинансирование банков для поддержания ликвидности без ограничения по сумме сроком до года с возможностью пролонгации еще на один год.