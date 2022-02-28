В РФ экспортеров обяжут продавать 80% валютной выручки

Минфин России анонсировал решение об обязательной продаже валютной выручки экспортерами.

«Сегодня будет принято решение по введению с 28 февраля 2022 года для резидентов — участников внешнеэкономической деятельности обязательной продажи иностранной валюты в размере 80% выручки, причитающейся резидентам в рамках всех внешнеторговых договоров», — говорится в сообщении на сайте министерства.

ЕС, Великобритания и США продолжают вводить в отношении России санкции из-за начавшейся 24 февраля военной агрессии против Украины. После начала военных действий ЦБ РФ объявил о начале валютных интервенций для стабилизации ситуации на финансовом рынке и дал российским банкам временное послабление в отношении размеров открытых валютных позиций.

Курс российского рубля стремительно падает и к настоящему времени достиг 106 рублей за доллар.