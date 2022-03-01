Visa и Mastercard начали отключать российские банки из-за санкций

Международная платежная система Visa предпринимает «оперативные меры», чтобы обеспечить соблюдение санкций, введенных против России из-за военной операции в Украине, говорится в ее заявлении. Компания сообщила, что также готова к возможным новым ограничениям в случае их введения.
Утром 1 марта Mastercard также объявила, что из-за санкций отключила от своей платежной системы несколько российских финансовых организаций. О каких именно банках идет речь, в компании не уточнили.
Клиенты подсанкционных банков РФ теперь не смогут расплачиваться картами Visa и Mastercard за границей и в интернет-магазинах, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции. Однако уже выданные карты этих платежных систем продолжат действовать в России, поскольку внутри страны платежи обрабатываются внутренней Национальной системой платежных карт, созданной в 2014 году.
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