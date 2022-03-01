Exxon Mobil отзывает своих специалистов на российских нефтегазовых проектах

Нефтегазовая корпорация Exxon Mobil отзывает американских сотрудников, занятых на нефтегазовых проектах в России, сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его сведениям, отзыв затрагивает работников, которые задействованы в проектах на острове Сахалин, общее число сотрудников, которые будут возвращены в США пока неизвестно. Всего в различных областях России работают порядка 1 000 сотрудников Exxon Mobil.

Ранее британская BP заявила, что выйдет из состава акционеров «Роснефти», в которой ей принадлежало 19,75%, а также норвежская нефтегазовая компания Equinor (бывшая Statoil) приняла решение о выходе из совместных предприятий в России и о прекращении новых инвестиций в эту страну.