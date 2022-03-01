Exxon Mobil отзывает своих специалистов на российских нефтегазовых проектах

Нефтегазовая корпорация Exxon Mobil отзывает американских сотрудников, занятых на нефтегазовых проектах в России, сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на источник.
По его сведениям, отзыв затрагивает работников, которые задействованы в проектах на острове Сахалин, общее число сотрудников, которые будут возвращены в США пока неизвестно. Всего в различных областях России работают порядка 1 000 сотрудников Exxon Mobil.
Ранее британская BP заявила, что выйдет из состава акционеров «Роснефти», в которой ей принадлежало 19,75%, а также норвежская нефтегазовая компания Equinor (бывшая Statoil) приняла решение о выходе из совместных предприятий в России и о прекращении новых инвестиций в эту страну.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016