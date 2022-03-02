Херсон оцеплен врагом

Херсон полностью оцеплен российскими военными, ночью были взрывы, выстрелы, горело здание СБУ, город работает над информационными и гуманитарными вопросами, сообщает Херсонская ОГА.

«Все вы знаете, что город полностью оцеплен врагом. Ночью было слышно много выстрелов, взрывов, горело здание СБУ. Также оккупанты совершили мародерство во многих аптеках и магазинах», — говорится в сообщении ОГА, размещенном в телеграм-канале.

В сообщении отмечается: «Сейчас работаем над информационными, гуманитарными вопросами, в частности, восстановлением водо- и электроснабжения в городе».

Тем временем в РФ сообщают, что российские подразделения полностью взяли под контроль Херсон. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.