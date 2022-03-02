Херсон оцеплен врагом

Херсон полностью оцеплен российскими военными, ночью были взрывы, выстрелы, горело здание СБУ, город работает над информационными и гуманитарными вопросами, сообщает Херсонская ОГА.
«Все вы знаете, что город полностью оцеплен врагом. Ночью было слышно много выстрелов, взрывов, горело здание СБУ. Также оккупанты совершили мародерство во многих аптеках и магазинах», — говорится в сообщении ОГА, размещенном в телеграм-канале.
В сообщении отмечается: «Сейчас работаем над информационными, гуманитарными вопросами, в частности, восстановлением водо- и электроснабжения в городе».
Тем временем в РФ сообщают, что российские подразделения полностью взяли под контроль Херсон. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016