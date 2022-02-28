Обвал акций российских компаний на Лондонской бирже составил до 75%

Старт торгов на Лондонской бирже стал обвальным для акций российских компаний. Бумаги «Новатэка» подешевели на 54%, «Роснефти» — на 45,51%, X5 Group — на 36,25%, «Сургутнефтегаза» — на 19%, Evraz — на 18% «Полюса» — на 17%.
Сильнее всего пострадали основные голубые фишки. Расписки «Сбера» рухнули на 75% до $0,97, это минимальный уровень за всю историю. Бумаги «Газпрома» упали на 60% — до $2,25.
Вместе с акциями резко слабеет российская валюта. На торгах Мосбиржи рубль по отношению к доллару потерял 28%, доллар стоит ₽109,13, евро — ₽120,14.
Курс рубля резко ослаб после новостей в выходные. В ночь на 27 февраля Евросоюз объявил об отключении подпавших под санкции российских банков от SWIFT. Также с 28 февраля Евросоюз замораживает международные резервы и активы ЦБ, что «не позволит Банку России использовать собственные международные резервы для ослабления воздействия западных санкций». Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что западные страны заблокируют около половины «финансовых резервов» Банка России.
Банк России принял ряд мер по стабилизации курса рубля — прежде всего это запуск валютных интервенций и резкое повышение ключевой ставки до 20% годовых. Параллельно с этим Министерство финансов объявило о том, что обяжет экспортеров продавать 80% валютной выручки.
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