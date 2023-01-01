Буданов: Перемога України у війні не може убезпечити країну від подальших обстрілів з боку росії

Перемога України у війні, а це вихід Збройних сил України на кордони станом на 1991 рік, не може убезпечити Україну від подальших обстрілів з боку росії.
Про це заявив голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.
"Практична площина - на початку вихід на адмінкордон 91-го року, далі вже все інше. Коли ми вийшли на межі 91-го року, можна як після закінчення Другої світової війни 9 травня відзначати, ну, у нас буде якась інша дата ", - сказав він.
Буданов зазначив, що це все ж таки не є закінченням всіх процесів війни. На його думку, вже після перемоги Україна рф може запускати кілька ракет на місяць.
"Чи зупинить росія свій терор? Вони ж можуть далі робити прикордонні обстріли та запускати 2-3 ракети на місяць... досить багато питань", - сказав глава ГУР.
Він також зазначив, що після перемоги з'являться й інші питання, з якими необхідно буде розібратися.
"Далі ж треба відновлювати країну, дати відповідь, що робити з людьми, які вісім років жили в окупації, що робити з тими, хто воював проти", - додав він.
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