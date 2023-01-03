Світовий банк може значно збільшити суму виданих кредитів

Світовий банк хоче отримати схвалення акціонерів на суттєве нарощування капіталу та інші кроки, покликані значно збільшити суму виданих установою кредитів.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у внутрішньому документі Світового банку, з яким ознайомився Reuters.
“Світовий банк хоче суттєво наростити свою спроможність кредитувати, аби допомогти зі змінами клімату та іншими глобальними кризами”, - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що керівництво банку спробує домовитися з акціонерами, зустріч яких пройде у квітні, про збільшення капіталу та започаткування нових механізмів запозичень.
“Менеджмент Світового банку хоче підготувати конкретні пропозиції стосовно зміни місії установи, її операційної моделі та фінансової спроможності”, - стверджує агентство.
Серед можливих нових заходів згадується нарощування й зміни структури капіталу для отримання додаткових коштів на кредитування, а також нові фінансові механізми, на кшталт гарантій для позик приватного сектору й інші способи залучення приватного капіталу.
“Виклики, перед якими постає світ, вимагають значного збільшення підтримки міжнародної спільноти. Аби Світовий банк й надалі відігравав ключову роль у розвитковому та кліматичному фінансуванні, його керівництву та акціонерам доведеться здійснити конкретні кроки для нарощування фінансової спроможності банку”, - наголошується у документі.
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