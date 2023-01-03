Войти
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

RSS

Світовий банк може значно збільшити суму виданих кредитів

153
Світовий банк може значно збільшити суму виданих кредитів

Світовий банк хоче отримати схвалення акціонерів на суттєве нарощування капіталу та інші кроки, покликані значно збільшити суму виданих установою кредитів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у внутрішньому документі Світового банку, з яким ознайомився Reuters.

“Світовий банк хоче суттєво наростити свою спроможність кредитувати, аби допомогти зі змінами клімату та іншими глобальними кризами”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що керівництво банку спробує домовитися з акціонерами, зустріч яких пройде у квітні, про збільшення капіталу та започаткування нових механізмів запозичень.

“Менеджмент Світового банку хоче підготувати конкретні пропозиції стосовно зміни місії установи, її операційної моделі та фінансової спроможності”, - стверджує агентство.

Серед можливих нових заходів згадується нарощування й зміни структури капіталу для отримання додаткових коштів на кредитування, а також нові фінансові механізми, на кшталт гарантій для позик приватного сектору й інші способи залучення приватного капіталу.

“Виклики, перед якими постає світ, вимагають значного збільшення підтримки міжнародної спільноти. Аби Світовий банк й надалі відігравав ключову роль у розвитковому та кліматичному фінансуванні, його керівництву та акціонерам доведеться здійснити конкретні кроки для нарощування фінансової спроможності банку”, - наголошується у документі.

Світовий банк, кредити
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 3 января 2023
Понедельник, 2 января 2023
Воскресенье, 1 января 2023
Суббота, 31 декабря 2022
Пятница, 30 декабря 2022
Четверг, 29 декабря 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Щодо засад побудови якісної економіки України

Перед тим, як моделювати майбутню нашу економіку, треба визначити, на чому ґрунтувалися успіхи та невдачі економіки України в часи до повномасштабної війни
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016