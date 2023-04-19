Шмигаль: Світовий банк профінансує три великі проекти з відновлення України

Світовий банк стане одним із ключових партнерів у відновленні України і профінансує, як мінімум, три великі проекти. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram у вівторок, 18 квітня.

За його словами, вже є домовленість із Світовим банком активізувати спільні тематичні програми для відновлення України, які будуть запущені вже зараз.

у сфері енергетики – проект Re-Power на 500 млн. доларів;

у сфері транспортної інфраструктури – RELINC на 585 млн. доларів;

у сфері охорони здоров'я – Heal Ukraine на 368 млн. доларів.

"Крім того, в рамках Спеціальної програми для реагування на виклики та відновлення України залучимо додатково 6 млрд доларів від МБРР", – повідомив прем'єр.

За його словами, ці кошти підуть на відновлення об'єктів критичної, соціальної та транспортної інфраструктури. Влада чекає на затвердження програми та її старту вже цього року.