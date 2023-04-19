Шмигаль: Світовий банк профінансує три великі проекти з відновлення України

Світовий банк стане одним із ключових партнерів у відновленні України і профінансує, як мінімум, три великі проекти. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram у вівторок, 18 квітня.
За його словами, вже є домовленість із Світовим банком активізувати спільні тематичні програми для відновлення України, які будуть запущені вже зараз.
"Крім того, в рамках Спеціальної програми для реагування на виклики та відновлення України залучимо додатково 6 млрд доларів від МБРР", – повідомив прем'єр.
За його словами, ці кошти підуть на відновлення об'єктів критичної, соціальної та транспортної інфраструктури. Влада чекає на затвердження програми та її старту вже цього року.
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