Віцеканцлер Німеччини: Половина наших яєць була в кошику путіна

Віцеканцлер, міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек переконаний, що путін втратив газовий важіль тиску на Європу.
Як повідомляє The Guardian, про це він сказав під час візиту до Норвегії.
На спільній пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре в Осло Габек висловив обережний оптимізм щодо енергопостачання своєї країни.
Він зауважив, що повномасштабне вторгнення росії в Україну застало Берлін у вразливий момент, оскільки він був надмірно залежним від постачань природного газу через газопровід "Північний потік – 1" і не зміг створити інфраструктуру для альтернативних каналів.
"Проблема Німеччини чи центральноєвропейська проблема полягала в тому, що половина наших яєць була в кошику путіна, – сказав Габек. – І він їх знищив".
Однак, за його словами, на початку 2023 року Німеччина змогла замінити російські поставки газу, нафти й вугілля іншими каналами, як-от швидко побудовані термінали зрідженого природного газу (СПГ) та збільшення імпорту з Норвегії, яка нині є найбільшим постачальником газу в Європі.
"Зараз можу сказати, що сховища в Німеччині заповнені, десь на 90%, ми витримаємо цю зиму, і ціни падають", – сказав він.
За словами Габека, оскільки центральна Європа насолоджується відносно м’якою зимою, існує "достатня ймовірність", що її резервуари не будуть повністю порожніми в кінці холодного сезону.
Своєю чергою міністр енергетики Норвегії Тер’є Асланд у четвер, 5 січня, зазначив, що у 2023 році його країна зможе постачати до Європи 122 млрд кубометрів природного газу, що на 8% більше, ніж 2021-го.
Адрес:
e-mail: [email protected]
Реклама: [email protected]
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016