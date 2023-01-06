Віцеканцлер Німеччини: Половина наших яєць була в кошику путіна

Віцеканцлер, міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек переконаний, що путін втратив газовий важіль тиску на Європу.

Як повідомляє The Guardian, про це він сказав під час візиту до Норвегії.

На спільній пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре в Осло Габек висловив обережний оптимізм щодо енергопостачання своєї країни.

Він зауважив, що повномасштабне вторгнення росії в Україну застало Берлін у вразливий момент, оскільки він був надмірно залежним від постачань природного газу через газопровід "Північний потік – 1" і не зміг створити інфраструктуру для альтернативних каналів.

"Проблема Німеччини чи центральноєвропейська проблема полягала в тому, що половина наших яєць була в кошику путіна, – сказав Габек. – І він їх знищив".

Однак, за його словами, на початку 2023 року Німеччина змогла замінити російські поставки газу, нафти й вугілля іншими каналами, як-от швидко побудовані термінали зрідженого природного газу (СПГ) та збільшення імпорту з Норвегії, яка нині є найбільшим постачальником газу в Європі.

"Зараз можу сказати, що сховища в Німеччині заповнені, десь на 90%, ми витримаємо цю зиму, і ціни падають", – сказав він.

За словами Габека, оскільки центральна Європа насолоджується відносно м’якою зимою, існує "достатня ймовірність", що її резервуари не будуть повністю порожніми в кінці холодного сезону.

Своєю чергою міністр енергетики Норвегії Тер’є Асланд у четвер, 5 січня, зазначив, що у 2023 році його країна зможе постачати до Європи 122 млрд кубометрів природного газу, що на 8% більше, ніж 2021-го.