Генсек ОБСЄ: рф має сенс залишатися членом організації

Генеральний секретар ОБСЄ Гельґа Марія Шмід вважає, що рф має сенс залишатися членом організації, оскільки колись знову знадобляться канали комунікації.
"Принаймні, з сьогоднішньої точки зору, я думаю, що росії має сенс залишатися членом ОБСЄ. Постійна рада збирається щочетверга на рівні 57 послів ОБСЄ у Відні. У 2022 році Польща головувала в ОБСЄ і на кожній сесії ставила питання про агресивну війну росії проти України на порядок денний. Не було "справ як завжди". Сидіти за столом - не означає обмінюватися дипломатичними люб'язностями", - сказала Шмід в інтерв'ю Welt.
За її словами, "колись нам знову знадобляться канали спілкування".
Шмід зазначила, що абсолютно зрозуміло - рф атакувала Україну і є агресором у цій війні.
"Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прав, стверджуючи, що фундаментальні принципи ОБСЄ, такі як державний суверенітет, територіальна цілісність і заборона на насильство, були розтоптані. По-друге, на відміну від Ради Європи, в ОБСЄ немає механізму призупинення, який можна було б використати для виключення росії", - сказала вона.
Як повідомлялося, у квітні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що членство рф в ОБСЄ є загрозою безпеці та співпраці в Європі, й закликав створити процедуру та виключити росію.
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