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МОЗ: Запаси крові в Україні достатні

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Запаси крові в Україні достатні, щоб уникнути дефіциту крові та її препаратів, потрібно зберегти систему планового донорства, вважає перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комарида.

"Запаси крові в Україні достатні, але це виключно завдяки тому, що у нас розвинена система планового донорства. Кров треба здавати планово. Якщо система планового донорства працюватиме, у нас не буде дефіциту крові, ми зможемо забезпечити всі потреби наших захисників", - сказав в ефірі національного телемарафону у середу.

Комарида зазначив, що за підвищення потреб у донорській крові чи препаратів крові у тому чи іншому регіоні "ми бачимо черги людей, які готові цю кров здавати".

"Також ми намагаємося якомога оперативніше доставляти кров з одного регіону до іншого", - сказав він.

"Кількість охочих стати донором збільшується", - наголосив Комарида.

Источник: Интерфакс-Украина
МОЗ, Комарида
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