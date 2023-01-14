Укроборонпром: Низка випробувань українських БПЛА завершилась

Низка випробувань з безпілотниками українського виробництва завершилась. На сьогодні проект з розробки БПЛА знаходиться на етапі, коли про нього потрібно мовчати. Про це під час пресбрифінгу повідомила речниця державного концерну “Укроборонпрому” Наталія Сад, передає кореспондент УНН.
“На сьогоднішній день проект з розробки безпілотного літального апарата з дальністю дії ураження понад 1000 км та з можливістю корисного навантаження до 75 кг досяг такого етапу, коли ми про нього, на жаль, нічого говорити не можна” — розповідає Наталія Сад.
Наталія Сад розповіла, що нещодавно відбулись випробування дронів під впливом дії РЕБ, які завершились вдало. Вона додала: безпілотник українського виробництва використовуватиме вибуховий пристрій або боєприпас, який розробляли партнери (приватні виробники). Речниця розповіла, що над розробкою програми розвитку БПЛА працювали таким чином, щоб уніфікувати те, що потрібно армії. Необхідно було зрозуміти їхню роль і місце на полі бою. Також важливим було розуміння тактико-технічних характеристик, якими має володіти безпілотник під час бою. Наталія Сад запевнила, що універсальний боєприпас необхідний для усіх ударних дронів.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023